Stiri pe aceeasi tema

- George Buhnci, scrie, pe site-ul sau, ca și-a implantat un cip in mana. Acesta spune ca rațiunile sale au fost de ordin științific și ca cipul s-a dovedit a fi extrem de uti. Buhnici mai spune și ca a primit avertismente de la credincioși ca ar fi fost insemnat cu semnul fiarei. "Da, sunt…

- George Buhnici, unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri cand vine vorba de tehnologie, este primul roman care și-a implantat un microcip sub piele, in public, in urma cu ceva vreme, și este fericit pentru ca se organizeaza mai eficient și iși impresioneaza prietenii.

- Renumitul prezentator al televiziunii ruse, Iurii Nikolaev, sarbatorește astazi 73 de ani. Artistul poporului Rus, Nikolaev s-a nascut la Chișinau. Cunoscut și iubit in toata Federația Rusa, moldoveanul a devenit fața unui dintre cele mai populare programe din istoria televiziunii sovietice „Утренняя…

- Rapper-ul Puya, a fost invitata sa iasa dintr-un supermarket pentru ca nu porta masca de protecție. Cum agentul de paza nu a putut face fața certei iscate intr-un magazine din sectorul 1, acsta a chemat o echipa de intervenție pentru restabilirea ordinii. Efervescentul hip-hoper, pe numele sau Dragoș…

- Un roman de 30 de ani a fost executat cu 3 focuri de arma in scara unui bloc din Roma. Trupul sau a fost descoperit de vecini sambata dimineața, in fața liftului. Adrian P. are o poveste incurcata, iar polițiștii se afla in fața unui caz complicat, cu nenumarate piste.

- Razvan Simion traiește astazi o frumoasa poveste de iubire alaturi de Daliana Raducan, insa prezentatorul TV nu regreta deloc mariajul cu fosta lui partenera, dar și relația cu Lidia Buble. El a marturisit ca a avut ceva de invațat de la fiecare femeie din viața sa.

- Normalizarea siluetelor Plus Size ingreuneaza lupta contra obezitații și pune in pericol sanatatea tinerilor. Ce spune un cunoscut medic chirurg roman! Medicul chirurg Mihai Ionescu, specializat in chirurgia obezitații, subliniaza ca acest nou trend in randul adolescenților poate avea consecințe nefavorabile…

- Mama medicului iesean Razvan Constantinescu, contestatar al vaccinarii anti-COVID, a murit, rapusa de Covid-19. Vestea a fost anuntata chiar de catre medicul iesean, pe retelele de socializare. "Pentru fiecare, la un moment dat, vine ziua aceea...", a scris pe pagina sa de Facebook medicul Razvan Constantinescu,…