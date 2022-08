Primul român care va fi eutanasiat. Ce instanță i-a aprobat cererea Un roman care a comis un atentat armat la fostul sau loc de munca din Spania, a primit incuviințarea de a fi eutanasiat, dupa ce a ramas paraplegic in urma confruntarilor cu Poliția. Marin Eugen Sabau a fost angajat ca agent de securitate la o firma din Spania. Pe 21 decembrie 2021 a intrat in […] The post Primul roman care va fi eutanasiat. Ce instanța i-a aprobat cererea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

