Primul român care investește la Hollywood! Este producător executiv al unui film cu Armand Assante Un roman investește la Hollywood! Afaceristul Dragoș Sprinceana, unul dintre romanii de succes peste ocean, este producator executiv al viitorului film ce-l are in distribuție pe celebrul Armand Assante. ”Don Q” este regizat de Caudio Bellante și va avea premiera anul viitor, conform imdb.com, unde gasim numele investitorului roman. Deși Sprinceana (43 de ani) și Assante (73 de ani) s-au cunoscut in Statele Unite ale Americii și ii leaga o frumoasa prietenie, iconul cinematografiei are o stransa legatura cu Romania unde a petrecut ceva timp. In lunga sa filmografie (amintim superproducții precum:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filmele prezentate la Festivalul International de Film de la Cannes 2022 vor putea fi vizionate la Iasi. Cea de-a VI-a editie a evenimentului Les Films de Cannes a Iasi se va desfasura in perioada 18-20 noiembrie 2022, la Cinema Ateneu Iasi (Ateneul National din Iasi). Filmele din program sunt introduse…

- Un jucator la Powerball din California detine singurul bilet castigator vandut pentru premiul cel mare de 2,04 miliarde de dolari, a anuntat marti site-ul jocului de loterie din SUA, citat de Reuters. Acesta pune capat unei serii de 40 de extrageri fara castigatori si care au facut ca premiul sa fie…

- „Les films de Cannes a Timișoara” revine in acest an la Timișoara in perioada 28-30 octombrie, la cinema Victoria, unde, in cadrul celei de-a VII-a ediții a festivalului, va fi prezentata o selecție cu toate genurile de filme din intreaga lume, care au fost prezentate la celebrul festival francez, dupa…

- Primarul orașului New York, Eric Adams, a declarat stare de urgența pentru a aborda o „situație de criza” din cauza afluxului de migranți. Peste 17.000 au sosit in oraș de la granița de sud, din luna aprilie, potrivit BBC . Din septembrie, in medie, in oraș sosesc intre cinci și șase autobuze in fiecare…

- „Pentru libertate", a spus Juliette Binoche, inainte de a-si taia o suvita din par in fata camerei, intr-un videoclip difuzat, miercuri, pe retelele de socializare. La fel ca ea, actritele si cantaretele s-au mobilizat in semn de sustinere cu lupta iraniencelor. Manifestatiile lor, declansate de moartea…

- Sambata, 10 septembrie s-a incheiat cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția/Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Relativ surprinzator, premiul ”Leul de Aur” a revenit documentarului ”All the Beauty and Bloodshed”, al regizoarei Laura Poitras, un film…

- Metronom, debutul in lungmetraj de ficțiune al regizorului Alexandru Belc, distins anul acesta la Cannes cu Premiul pentru regie al secțiunii Un Certain Regard, va avea premiera in cinematografe pe 4 noiembrie, prezentat de Strada Film, arata un comunicat de presa. Trailerul filmului ce poate fi vizionat…

- Competitia din cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului de Film si Istorii de la Risnov s-a incheiat in weekendul trecut, premiul cel mare al juriului de profesioniști fiind anuntat simbata, 27 august. La categoria „Cel mai bun documentar – Premiul juriului profesionist” au fost desemnate ciștigatoare…