- Ministerul de Externe a transmis, joi, ca un cetațean roman care se afla in Wuhan și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania. Ambasada Romaniei la Beijing este in contact permanent și cu ceilalți doi cetațeni aflați in provincia Hubei.Potrivit Comisiei Europene, aproape 600 de cetațeni ai statelor…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca un roman care se afla in Wuhan, China, cere sa fie repatriat, potrivit Mediafax.El a contactat autoritatile și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania.Alti doi romani se afla in provincia Hubei. Ei sunt in contact permanent cu ambasada Romaniei…

- In contextul focarului de pneumonie virala (coronavirus) din Republica Populara Chineza, provincia Hubei, localitatea Wuhan, Ministerul Afacerilor Externe recomanda amanarea calatoriilor in aceasta zona pana la normalizarea situației.Totodata, MAE recomanda cetațenilor romani care se afla…

- Potrivit ultimelor informatii existente la nivelul Ambasadei Romaniei la Beijing, MAE precizeaza ca in evidentele misiunii si-au inregistrat prezenta in provincia Hubei trei cetateni romani, respectiv doi in orasul Yichang si unul in Wuhan. Persoanele in cauza au contactat Ambasada Romaniei la Beijing…

- Ministerul Afacerilor Exterene (MAE) a anuntat ca in prezent sunt trei romani in provincia Hubei, China, alți 120 se afla in Hong Kong si 70 sunt in Macao. Sunt și studenți romani cu care ambasada ține legatura, insa numarul lor nu e precizat. Starea lor de sanatate este buna. „Potrivit ultimelor informații…

- Individul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, nu vizitase niciuna dintre pietele de unde au emanat numeroase cazuri la Wuhan, in China, insa doar calatorise in regiune, a declarat Nancy Messonnier, directoarea centrului pentru maladii respiratorii din cadrul CDC, intr-o conferinta de presa…

- Intervievat de televiziunea de stat CCTV, Zhou Xianwang a precizat ca un numar total de 258 de persoane au fost infectate in orasul sau, iar 227 primesc inca tratament. Tot marti, autoritatile din China anuntasera identificarea a 77 de cazuri noi, intr-un moment in care multe alte tari…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala coronavirus .Comisia nationala de sanatate a R.P. Chineza a raportat, la…