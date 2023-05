Stiri pe aceeasi tema

- "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca o femeie de 31 ani, din Roman, ce conducea un autoturism ce se deplasa din directia Bacau spre municipiul Roman, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, patrunzand pe sensul opus, unde ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara…

- ■ incepand din 22 mai, toate unitațile școlare vor fi inchise, fiind numite comitete de greva ■ in Neamț, vor participa la protest 4.356 membri de sindicat ■ directorii de școli vor trebui sa faca orar special pentru cadrele care nu participa la greva ■ Și in județul Neamț, ca in intreaga țara, de luni,…

- Pericol de explozie dupa ce o cisterna cu motorina s-a rasturnat pe DN2-E85 in localitatea Secuieni, joi, 4 mai. Circulatia este blocata pe ambele sensuri. “Prin apel la 112, in jurul orei 10:35, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui eveniment in comuna Secuieni in urma caruia o cisterna…

- Un incendiu a izbucnit, marti, la o societate de prelucrare a paletilor din municipiul Roman, si s-a extins la un service auto, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. ‘Operatorul economic la care se manifesta incendiul este in imediata apropiere a statiei peco. Se actioneaza…

- Un barbat in varsta de 36 ani a fost accidentat, miercuri, de o masina condusa de o soferita, in parcarea unui supermarket din municipiul Roman, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in timp ce o femeie,…

- Ce „ghinion” pentru un infractor roman. Soferul unui autocar n-a mai oprit la Oradea, iar trolerul lui cu droguri a ajuns in judetul Neamt. Si l-a insusit un alt tanar, fara sa stie ce e inauntru. Speriat, acesta din urma a anuntat DICOT-ul, care apoi a organizat un flagrant. A sunat la nr. de telefon…

- Avocații președintelui Consiliului Județean Neamț susțin ca nu știu unde a fugit Ionel Arsene inaintea verdictului instanței, dar spun ca intenționeaza sa faca o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.„Nu am vorbit dupa ce a aparut grozavia asta de condamnare. Ultima data, un schimb de mesaje…

- O fetița in varsta de 8 ani a fost ranita in urma unui accident, luni, fiind lovita de o mașina in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Fetița se ducea acasa, dupa ce terminase orele la școala, in Roman, județul Neamț. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…