- Mai, mai, ce frumuseți are Adrian Minune! Carmen este una dintre cele mai bune voci ale țarii noastre, talentul ei fiind nemarginit. De curand, artista a facut o surpriza tuturor, postand o fotografie de colecție cu fiica ei.

- Este sarbatoare mare in familia lui Adrian Minune! Fiica lui cea mare, Carmen, implinește varsta de 22 de ani și este in culmea fericirii. Proaspata mamica a primit in urma cu cateva zile un cadou prețios din partea tatalui sau celebru, dar surprizele nu s-au oprit aici.

- Carmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, traieste una dintre cele mai frumoase perioada din viata ei. Cantareata este de 3 luni de zile mama unei fetite superbe si se bucura din plin de toate momentele cu micuta.

- Carmen Simionescu implinește 22 de ani pe 12 decembrie, dar si-a serbat ziua mai devreme. Fiica lui Adi Minune a trebuit sa faca cinste prietenilor si familei dupa ce a primit din partea tatalui ei un cadou neașteptat: un SUV de 100.000 de euro, nou-nouț, adus din Germania. Carmen Minune s-a…

- De cand a devenit mama, Carmen Simionescu știe sa iubeasca mai mult ca niciodata. Fata lui Adrian Minune se fotografiaza frecvent alaturi de fetița ei, Sofia, insa cea mai recenta poza parca le-a intrecut pe toate.

