Primul refugiu din lume destinat ornitorincilor Australia intentioneaza sa deschida primul refugiu din lume destinat ornitorincilor pentru a salva de la disparitie aceasta specie endemica. Habitatele speciei sunt amenintate de incendiile forestiere si de seceta provocate de schimbarile climatice. Recent, Gradina Zoologica Taronga a anuntat construirea unui refugiu dedicat ornitorincilor in orasul Dubbo, la nord-vest de Sydney, potrivit AFP. La producerea unui dezastru, acest centru va oferi ingrijire de urgenta acestor mamifere semi-acvatice cu caracteristici unice. Capabil sa gazduiasca pana la 65 de ornitorinci, refugiul va servi si drept… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

