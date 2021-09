Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de numai de 9 luni evacuata din Kabul a murit in timp ce se afla bordul unui avion militar C-17, alaturi de tatal ei, in drum spre Philadelphia, SUA. relateaza postul CBS, preluat de HotNews. Din Afganistan, bebelușul și parintele lui au ajuns la baza americana Ramstein, Germania, apoi și-au…

- Talibanii au condamnat sambata atacul cu drona efectuat de catre armata americana care a ucis „doua ținte importante” din randurile gruparii teroriste ISIS-K, care a efectuat un atac terorist joi pe aeroportul din Kabul soldat cu moartea a 13 soldați americani și peste 170 de civili afgani, potrivit…

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350 de…

- Regatul Unit a evacuat peste 5.700 de persoane din Afganistan, a anuntat duminica seara guvernul britanic, care afirma ca îsi dubleaza eforturile pentru a accelera acest proces înainte de retragerea fortelor americane, relateaza AFP și Agerpres. Aceasta operatiune, numita PITTING, a permis…

- Guvernul german a afirmat marți ca talibanii care au preluat puterea în Afganistan împiedica plecarea afganilor de pe aeroportul din Kabul, potrivit agenției AFP, citata de News.ro. „În jurul aeroportului din Kabul au fost amplasate amplasate posturi de securitate de…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat a anuntat luni ca Statele Unite vor recunoaste un guvern condus de talibani in Afganistan doar daca acestia vor respecta drepturile femeilor si nu vor oferi o baza pentru teroristi.

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite vor redesfasura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului realizat pe teren de talibani, transmite AFP.…