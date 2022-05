Stiri pe aceeasi tema

- Primul reactor modular mic (SMR) din Romania va fi instalat la fosta termocentrala de la Doicești, din județul Dambovița, au anunțat luni Nuclearelectrica și compania americana NuScale la un seminar organizat la București in parteneriat cu Departamentul de Comerț al Statelor Unite.

