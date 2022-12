Primul răspuns al Rusiei la plafonarea prețului petrolului Rusia nu va accepta plafonarea pretului pentru petrolul rusesc si analizeaza un raspuns, a indicat sambata Kremlinul, dupa ce UE, tarile din G7 si Australia au convenit asupra unui plafon de 60 de dolari pe baril, relateaza AFP si Reuters. „Nu vom accepta acest plafon”, a declarat presei purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa ruse. Acesta a mentionat ca Moscova era pregatita pentru o astfel de plafonare, fara a da alte detalii. Rusia a afirmat in mod repetat ca nu va furniza petrol tarilor care aplica un plafon, pozitie reafirmata sambata in social… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

