Primul raport privind formarea profesională în domeniul E2R, publicat de UPT Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) a publicat primele rezultate obținute in cadrul proiectului european Train2Validate, care are ca scop certificarea profesionala a calificarilor de validator și facilitator in metoda „ușor de citit" (easy-to-read / E2R). Rezultatele vizeaza situația validatorilor și facilitatorilor E2R in Europa și au fost obținute in urma prelucrarii a 337 de raspunsuri la

