- Comisia Europeana a primit, joi, din partea Romaniei prima cerere in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR) pentru plata a 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si a 789,7 milioane euro sub forma de imprumuturi (fara prefinantare), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar,…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis, marti, Comisiei Europene, prima cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al MIPE, din aceasta suma, 2,03 miliarde euro reprezinta…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat astazi, la Iasi, ca va propune eliminarea procentului din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru pensii. Intr-o conferinta de presa, el a argumentat ca “in nicio lege a pensiilor din UE” nu scrie ca trebuie sa fie incadrarea pana la un anumit procent.…

- Demersuri pentru depunerea primei cereri de plata in cadrul PNRR Ioan Marcel Boloș. Foto: Agerpres Autoritațile pregatesc demersurile pentru depunerea primei cereri de plata la Comisia Europeana pâna la finalul acestei luni. Șeful executivului a prezidat ieri o reuniune extraordinara…

- Guvernul va respecta calendarul tichetelor destinate celor vulnerabili Foto: gov.ro Guvernul a reluat astazi promisiunea ca va respecta calendarul acordarii tichetelor destinate persoanelor vulnerabile, care vor primi o data la doua luni un voucher social în valoare de 250 de lei.…

- Comisarul european a adaugat ca stabilirea unui nou plafon ar putea avea loc dupa finalizarea analizei realizate de Banca Mondiala, in baza contractului de asistenta tehnica pentru implementarea reformei cu sistemul public de pensii din Romania, arata un comunicat de presa al PSD. In intalnirea cu…