Se anunța un protest, vineri, in Capitala, in fața sediului ministerului condus de catre Marius Budai. Uniunea TESA din Sanatate va picheta, vineri, Ministerul Muncii, pentru a-și face auzite revendicarile. Protestul ar urma sa se desfașoare pe durata a doua ore. Se reclama inechitatea salariala din sistem. „Uniunea Naționala a Sindicatelor TESA din Sanatate, organizație […]