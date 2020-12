Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii CCR au decis ca impozitarea pensiilor speciale, inclusiv pensiile militarilor și ale magistraților, este neconstituționala. „In ziua de 15 decembrie 2020, Curtea Constituționala, in cadrul controlului anterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate…

- Decizia CCR vine dupa mai multe luni in care judecatorii constituțional au amanat soluția, potrivit Digi24.ro Avocatul Poporului se implica in problema lipsei apei calde și caldurii Parlamentul a decis in iunie impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Barna nu mai vrea șefia Camerei…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) ar putea pronunta marti o decizie pe sesizarile Avocatului Poporului si Înaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) în legatura cu Legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu, care prevede impozitarea cu 85% a pensiilor care…

- Curtea Constitutionala discuta marti obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Avocatul Poporului si de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) cu privire la impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85%. „Obiectiile de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea…

- Ludovic Orban a anunțat ca viitorul Parlament va schimba legea care vizeaza funcționarea Curții Constituționale a Romaniei, venind chiar cu varianta desființarii acesteia. O alta varianta propusa de președintele PNL este ca judecatorii CCR sa devina numiți pe viața, pe model american. ”CCR a spus ca…

- Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si Guvern pe legea privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene adoptata decizional de Camera Deputatilor pe 9 iunie.

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, miercuri, sesizarile facute de Avocatul Poporului si Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu. Pe 14 iulie, CCR a amanat tranșarea situației. La 18 iunie, Sectiile Unite al Inaltei Curti…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate miercuri sesizarile facute de Avocatul Poporului si Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu. Pe 14 iulie, CCR a amanat pentru septembrie discutiile in cazul acestor sesizari.…