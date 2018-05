Primul producător auto care ar putea RENUNȚA la cutia manuală Tehnologia Subaru Eyesight, care utilizeaza senzorii pentru controlul directiei sau a vitezei de croaziera, va fi imbunatatita pentru a sustine nivelurile in crestere ale automatizarii. Dar se intelege ca acestea nu pot fi proiectate pentru masinile cu transmisii manuale. Acesta decizie este doar unul dintre pasii pe care Subaru ii face pentru crearea "celei mai sigure masini din lume". Dupa cum spune si numele, transmisiile cu variatie continua (CVT), comparativ cu transmisiile cu rapoarte fixe, isi modifica raportul de transmitere continuu intre o valoare minima si maxima. Transmisiile clasice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de restituire a fostelor taxe auto – cunoscuta ca taxa speciala, taxa pe poluare și taxa pentru emisiile poluante a inceput la 1 ianuarie, conform legislației in vigoare, dar banii platiți ca timbru de mediu nu se vor restitui șoferilor mai devreme de 1 septembrie. Teoretic, cei care au depus…

- Si Toyota Motor anuntase ca nu va mai lansa noi vehicule diesel, cu exceptia camioanelor, in timp ce alt grup nipon, Subaru, a decis sa renunte din 2020 la vanzarea masinilor diesel in Europa si Australia. Nissan livreaza o gama larga de modele in Europa, inclusiv popularele SUV-uri. Pana in 2025,…

- Americanii sunt alintati de toti producatorii de masini prin a le pune la dispozitie produse usor de manipulat. Vorbim aici despre cutia de viteze automata sau robotizata de pe un automobil, cele pentru care opteaza majoritatea locuitorilor de peste ocean si asta pentru ca transmisia manuala este destul…

- Actrita americana Meghan Markle urmeaza sa se alature familiei regale britanice in urma casatoriei cu printul Harry, insa dobandirea acestui statut regal va fi insotita de mai multe responsabilitatii si de o multime de restrictii, noteaza DPA intr-un editorial in care analizeaza la ce va renunta…

- Daca te trezesti cu mainile umflate, te strang pantaloni care iti venau pana de curand, e foarte posibil sa nu fie vorba de grasime, ci de balonare si / sau un surplus de apa acumulat in tesuturile tale. Ca sa scapi rapid de umflare si balonare, incearca pentru numai 4 zile sa inlocuiesti unele alimente…

- Mihai Popșoi, vicepreședinte al PAS, a comentat despre riscurile asupra securitatii Republicii Moldova pe care le poate avea anunțul facut de Plahotniuc de a renunța la serviciul armatei obligatoriu.

- Donatella Versace a anuntat ca nu va mai utiliza blana animala in produsele casei sale de moda, intr-un interviu acordat revistei britanice The Economist s 1843 publicat miercuri, relateaza AFP, preluat de Agerpres.

- ArcelorMittal nu si-a schimbat planul de a investi un miliard de dolari intr-o noua linie de productie in Mexic, in pofida incertitudinilor privind Acordul de liber-schimb nord-american (NAFTA), a informat un purtator de cuvant al celui mai mare producator de otel din lume, potrivit Reuters.