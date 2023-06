Stiri pe aceeasi tema

- BioNTech se va prezenta luni la tribunal pentru a se apara intr-un proces intentat de o femeie din Germania care solicita despagubiri pentru presupuse efecte secundare ale vaccinului produs de companie impotriva COVID-19, primul dintre posibilele sute de astfel de cazuri din aceasta tara.

- O campanie de boicotare a capsunilor spaniole cultivate in provincia Huelva din Andaluzia, prima exportatoare in UE - lansata in Germania, in numele apararii mediului - infurie agricultorii si dreapta spaniola si obliga o delegatie parlamentara, aflata in vizita in Spania, sa-si suspende lucrarile luni,…

- Statele Unite vor pune capat cerintelor de vaccinare COVID-19 pentru calatorii internationali si lucratorii federali la 11 mai, cand se va incheia urgenta de sanatate publica cauzata de coronavirus, a anuntat luni Casa Alba, potrivit Reuters. In februarie, Camera Reprezentantilor din SUA a votat pentru…

- Impusa in plina criza sanitara, obligatia de vaccinare impotriva Covid-19 va fi ridicata pentru ingrijitori si alte cadre medicale in Franta, unde guvernul a promis joi sa urmeze recomandarea in aceasta directie a Inaltei Autoritati de Sanatate (HAS), relateaza AFP.Franta se pregateste astfel sa…

- Familia unui deputat PSD care a murit la varsta de 49 de ani, din cauza Covid, in urma cu 2 ani, cere un milion de euro daune Spitalului Militar. Totul dupa ce acesta a ajuns sa se infecteze cu patru bacterii nosocomiale. Familia a lansat acuzații extrem de grave la adresa medicilor. Sebastian Radu…

- Co-fondatorul Pink Floyd, Roger Waters, a demarat o actiune in justitie impotriva anularii oficiale a concertelor sale din Munchen si Frankfurt, aparandu-se in acelasi timp de acuzatiile de antisemitism ce i-au fost aduse, informeaza DPA."Avocatii mei iau masuri pentru a se asigura ca reprezentatiile…