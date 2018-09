Stiri pe aceeasi tema

- In plin scandal intern in PSD, Victor Ponta, se intalneste cu zeci de alesi locali social-democrati. Fondatorul partidului Pro Romania, fost premier al Romaniei in perioada 2012-2015, se afla in aceasta seara la Timisoara.Potrivit unor surse politice, Victor Ponta a ajuns la Timisoara cu avionul,…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, solicita luni, intr-o postare pe Facebook, demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Reacția liderului PMP vine in contextul in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, a publicat o fotografie Liviu Dragnea, George Maior și Laura Codruța…

- Fostul premier Victor Ponta comenteaza joi, intr-o postare pe Facebook, scandalul recent din PSD dintre Gabriela Firea și Liviu Dragnea, precizand ca atat el, cat și Banicioiu, Chirica, Ivan, Zgonea, Grindeanu, Tudose, Andronescu și Firea au fost doar membri PSD și au luptat pentru acest partid,…

- Oamenii lui Victor Ponta din Pro Romania Timis incep sa se organizeze ca la carte, inaintea Congresului de alegeri care va avea loc in aceasta toamna, la Bucuresti. Filiala din Timis a Partidului Pro Romania a anuntat, astazi, ca functioneaza intr-un sediu privat, acolo unde membrii de partid vor tine…

- „Roast"-ul este un tip de spectacol de comedie in care o persoana este tinta glumelor mai multor invitati, cu intentia de a amuza publicul. Spectacolele de acest tip au scopul de a onora invitatii intr-un mod unic. Invitatul pe seama caruia sunt facute glumele trebuie sa aiba capacitatea de a le…

- „Mi-a fost mentionat numele mai devreme, in calitate de «salvator» (referire la declaratia lui Traian Basescu, n.r.). Sunt foarte mandru ca in 2012 am reusit sa salvez Romania de guvernele domnului Basescu. Daca era alta Curte Constitutionala, salvam Romania chiar de domnul Basescu. Astazi nu pot…

- Presedintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni ca formatiunea sa va sustine orice efort de inlaturare a actualului Guvern, cu conditia ca pe functia de premier sa nu fie propus liderul PNL Ludovic Orban. Acesta a precizat ca propunerea Pro Romania pentru functia de sef al Executivului…

- Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, susține ca va sprijini „orice efort de inlocuire” a Guvernului Dancila, dar nu și formula propusa de PNL care a inițiat moțiunea de cenzura. Ponta a precizat ca oferta liberalilor cu Orban-premier „nu e legitimata de electorat și noi nu o vom sprijini”