Dupa o vizita privata in Romania care a starnit protestul autoritaților de la București, președinta Ungariei, Katalin Novak se intoarce intr-o vizita oficiala, prima la nivel de șef de stat din 2010 incoace. Katalin Novak se va intalni miercuri, 7 septembrie, cu președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca, șefii parlamentului și liderii UDMR. Tensiuni pe […] The post Primul președinte maghiar in vizita la Cotroceni din 2010. Cat de importanta este vizita lui Katalin Novak in Romania first appeared on Ziarul National .