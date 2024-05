Stiri pe aceeasi tema

- Un juriu din New York care l-a condamnat pe Donald Trump pentru 34 de infracțiuni a pus capat procesului de cateva saptamani al fostului președinte, dar a deschis o noua etapa a acestui caz istoric.

- Este oficial. Fostul președinte american Donald Trump este vinovat pentru toate cele 34 de acuzații in procesul de la New York pentru banii tainuiti. Donad Trump devine primul președinte al SUA condamnat penal. Juratii din procesul de la New York al lui Donald Trump au ajuns la concluzia ca fostul presedinte…

- Donald Trump a fost condamnat. Juriul l-a gasit vinovat pentru toare cele 34 de capete de acuzareJuriul din cadrul procesului Stormy Daniels al fostului președinte al SUA, Donald Trump, a ajuns la un verdict joi noapte, dupa doua zile de deliberari. Juriul new-yorkez a deliberat timp de 11 ore, rezultand…