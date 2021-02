Stiri pe aceeasi tema

- Cazul micuțului de la Suceava,d ecdat in timpul botezului a generat un val de reacții in toata opinia publica. Printre vocile publice care au condamant cele intamplate, se numara și Andreea Balan, mama, la randul ei, a doi copii. Vedeta a avut reacții dure pe rețelele de socializare cu privire la drama…

- Teologul Valentin Guia a transmis un mesaj halucinant pe internet, dupa ce un bebeluș a murit la Suceava în timpul ritualului de botez. Pruncul a fost scufundat în cristelnița, moment în care ar fi înghițit prea multa apa și a decedat la spital. „A…

- Cazul bebelușului decedat, dupa botez, la Suceava, a facut multa valva in media și societatea romaneasca. O sumedenie de voci din spațiul public au reacționat pe marginea acestui subiect, printre aceștia și celebrul Mihai Șora. Drama de la Suceava in vizunea lui Mihai Șora Filozoful MIhai Șora, ajuns…

- Filosoful Mihai Sora a reactionat dupa tragedia de la Suceava, unde un bebelus de sase saptamani a murit dupa ce a fost botezat. Mihai Sora sustine ca un „copilas nu este un bot de carne pe care sa-l sucești, sa-l rastorni, sa-l invartești pana socotești tu ca ți-ai indeplinit sarcina”. „Un copilaș…

- Drama a inceput duminica, 31 ianuarie, in timpul slujbei de botez. Imediat dupa scufundarea micutului in cristelnita, acesta a inceput sa se simta rau, iar familia a sunat la 112. „L-o busit sangele pe nas", a declarat tatal, suparat ca preotul nu a tinut cont de starea de agitatie a bebelusului.…

- „Am primit cu multa durere si tristete in suflet vestea despre pruncul Iustin, de doar sase saptamani, care a plecat mult prea devreme la Cer, sa se alature ingerilor, in dimineața zilei de 1 februarie 2021. Ziua care ar fi trebuit sa fie una a bucuriei, a imbracarii pruncului Iustin in „haina luminoasa”,…

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala in cazul pruncului inecat la botez, in biserica „Sf. Constantin și Elena”, din cartierul Zamca, municipiul Suceava. Tatal bebelușului mort, reacție cutremuratoare. Ce s-a intamplat, mai exact, dupa ce copilașul a fost scos din cristelnița. Pe cine acuza parintele…

- Ritualul de botez al Bisericii Ortodoxe Romane ar trebui schimbat, spune o petiție semnata de aproape 3500 de oameni pe platforma DeClic. Petiția face referire la un caz de la Suceava, in care un nou-nascut a murit dupa ce a fost scufundat complet in apa de botez. „Avand in vedere situațiile tragice…