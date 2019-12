Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall a scris miercuri pe contul sau de Facebook ca este atacata de Radu Mazare pentru ca l-a adus in timp record in Romania. "Poate era mai bine sa-l mai fi lasat la plaja, sa-și exercite talentele de salvamar", a comentat fostul ministru al Justiției.In postarea pe care a facut-o in mediul…

- Serbam in aceste zile 141 de ani nu doar de la revenirea Dobrogei sub administratie romaneasca, ci si de la numirea lui Remus Opreanu ca prefect al urbei de la malul Marii Negre. Dupa ce, in noiembrie 1878, demnitarul era desemnat sa "pastoreasca" districtul Constanta, trei ani mai tarziu, in mai 1881,…

- Vino la Festivalul International de Teatru Independent de la Constanța (FITIC), ediția IV! Orașul de la malul marii este spatiul perfect pentru o asemenea manifestare. A demonstrat-o trei ani la rand, iar acum ne pregatim de cel de-al patrulea, caci FITIC este pe cale sa isi deschida portile! Festivalul…

- Cosmin Moți (34 de ani), fundașul celor de la Ludogoreț, a fost invitat zilele trecute la GSP Live, unde a vorbit despre condițiile excelente pe care le are la campioana Bulgariei. Fotbalistul care evolueaza in campionatul de la sud de Dunare din 2012 a facut și o comparație cu fotbalul din Liga 1,…

- Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele noi și vechi disponibile spre vanzare in Romania s-au apreciat și in septembrie – avansul s-a cifrat, insa, de data aceasta, la doar 0,6%. Un apartament poate fi achiziționat, la nivel național, cu 1.272 de euro pe metru patrat util, fața de 1.264 de…

- Inspectoratul General pentru Imigrari face o instruire la Brasov pentru cei care angajeaza straini! Numarul muncitorilor straini care ajung in Romania este pe zi ce trece mai mare. Angajatorii trebuie, insa, sa isi cunoasca obligatiile in aceasta situatie. Judetul nostru ocupa locul al patrulea…

- "Cu multa munca, am reusit sa ajungem aici, sa cream un concept care este un mesaj de apropiere catre comunitate, prin care noi incercam sa facem lucruri frumoase pentru tineri si pentru comunitate. Prin ComeToSEAus, avem cinci directii strategice pentru care am scris acest proiect si incercam sa…

- In volumul "Marturii de epoca privind istoria Dobrogei 1878 1947 ldquo;, unde istoricul constantean Stoica Lascu a adunat pretioase marturii din presa care ilustreaza devenirea moderna a judetelor romanesti dintre Dunare si Mare, putem citi o interesanta perspectiva asupra incorporarii Dobrogei la Romania.…