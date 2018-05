Primul portavion construit de China a început testele pe mare Al doilea portavion chinez - primul construit numai de Beijing - a inceput duminica primele teste pe mare, a anuntat presa de stat, intr-un context in care Beijingul cauta sa isi consolideze puterea maritima in fata Statelor Unite, relateaza AFP. Cunoscut sub numele 'Type-001A' si lansat la apa anul trecut, vasul a parasit un terminal portuar din nord-estul tarii in jurul orelor 06.45 (sambata, 22.45 GMT) pentru primele sale manevre pe mare, au anuntat televiziunea de stat CCTV si agentia Xinhua. CCTV a aratat clisee in care impozantul portavion se departa de un chei, apoi pe mare, escortat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

