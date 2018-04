Primul portavion chinez participă la exerciţii navale în Pacific Ministerul japonez al apararii a confirmat sambata ca primul portavion chinez, Liaoning, participa la un exercitiu naval in premiera in Pacific, transmite Kyodo. Radarele nipone au detectat vineri dimineata lansarea mai multor avioane de pe portavionul care se indrepta spre est, insotit de alte sase nave militare chineze, la circa 350 de kilometri la sud de Yonaguni, insula japoneza situata cel mai la vest, a precizat ministerul. Anterior, guvernul de la Beijing avertizase navele civile din zona despre intentia de a desfasura exercitii navale. Kyodo mentioneaza ca Liaoning a participat luna aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

