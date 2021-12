Stiri pe aceeasi tema

- Miliarde de oameni de pe tot globul se pregatesc sa intampine anul 2022, in cel de-al doilea Revelion umbrit de restrictiile impuse de pandemia de coronavirus, informeaza DPA. Intr-un interval de 26 de ore, intregul glob va marca intrarea in noul an. Festivitatile au inceput in statul insular Samoa,…

- Noua Zeelanda a intrat in 2022, la 13.00, ora Moldovei, cu un show spectaculos cu jocuri de lumini, lasere si artificii, urmind sa pașeasca in noul an Australia, Japonia si Coreea de Sud. Cu o ora mai devreme, Samoa, parti din Kiribati si Tonga din Oceania au fost primele locuri din lume care au trecut…

- Pentru al doilea an consecutiv, Primaria nu va mai organiza concert de Revelion in centrul orașului, așa cum era tradiția. In schimb, vor fi lansate focuri de artificii, pe ritmuri muzicale, la Insula de Agrement. Deși a fost prins in bugetul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Restricții Craciun 2021: Care sunt regulile pentru vaccinați și nevaccinați, in cel de al doilea an al pandemiei COVID Restricții Craciun 2021: Care sunt regulile pentru vaccinați și nevaccinați, in cel de al doilea an al pandemiei COVID Restaurantele și cafenelele vor putea funcționa fara restricție…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a urcat o pozitie fata de saptamana trecuta si ocupa locul 15 in clasamentul echipelor nationale, dat publicitatii luni de World Rugby. „Stejarii” au facut rocada in clasament cu Tonga, echipa pe care au invins-o sambata, la Bucuresti, in meci-test, cu 32-20. Romania…

- Aeroportul din Sydney a devenit scena unor reuniuni emoționante de familie, dupa ce autoritațiile au permis australienilor complet vaccinați sa poata sa se intoarca acasa și sa calatoreasca liber, pentru prima data dupa 583 de zile de masuri dure, relateaza The Guardian și Reuters . Dupa mai bine de…

- Celebrul spectacol de artificii de pe malurile Tamisei nu va avea loc nici de data aceasta la trecerea dintre ani, a anunțat marți, Primaria Londrei, potrivit publicației The Sun și AFP, citata de News.ro . Este pentru al doilea an la rand cand focurile de artificii de Anul Nou sunt anulate din cauza…