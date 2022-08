Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca are de acum inainte printre formatiunile sale politice si un partid care este condus in intregime de un software de inteligenta artificiala (AI) si care doreste sa se prezinte la urmatoarele alegeri parlamentare, ce vor avea loc in iunie 2023, informeaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Danemarca are de acum inainte printre formatiunile sale politice si un partid care este condus in intregime de un software de inteligenta artificiala (AI) si care doreste sa se prezinte la urmatoarele alegeri parlamentare, ce vor avea loc in iunie 2023, informeaza AFP.

- Un barbat din Arad a ramas fara permis dupa ce a condus cu 174 km/h pentru a-și duce fiul bolnav la spital. Copilul a murit ulterior. Judecatorii au refuzat, insa, sa-i restituie permisul, dar i-au transformat in avertisment amenda uriașa care a insoțit sancțiunea de suspendare a dreptului de a conduce.…

- Comandamentul de aparare al forțelor armate daneze a informat ca o nava de razboi ruseasca a intrat de doua ori pe teritoriul maritim al NATO, considerand acest incident o ”provocare inacceptabila”, potrivit ziare.com. Danemarca afirma ca o corveta rusa a intrat in apele sale teritoriale la primele…

- Danezii au votat in majoritate covarsitoare, aproximativ 67%, pentru aderarea la politica de aparare a UE, dupa ce s-au centralizat 99% din buletinele de vot. Danemarca era singura țara din blocul comunitar care nu facea parte din aceasta politica. Miercuri, aproape 67% dintre danezi au votat in cadrul…