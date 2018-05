Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul A.M., in varsta de 36 de ani, care a beneficiat de primul transplant pulmonar realizat in Romania, se simte bine și a fost externat de la Spitalul Clinic “Sfanta Maria, conform unui comunicat transmis de unitatea medicala.

- Echipa Spitalului Clinic Sfanta Maria din Bucuresti a efectuat in noaptea de luni spre marti al doilea transplant pulmonar bilateral, la un pacient de 47 de ani cu boala bronsectatica, anunta unitatea medicala.

- Echipa Spitalului Clinic Sfanta Maria din Bucuresti a efectuat in noaptea de luni spre marti al doilea transplant pulmonar bilateral, la un pacient de 47 de ani cu boala bronsectatica, anunta unitatea medicala potrivit Digi 24.Conform sursei citate, pacientul se afla in sectia de terapie intensiva si…

- Chirurgul basarabean, Igor Tudorache, seful Centrului de transplant pulmonar din Hanovra, va ajunge in aceasta noapte la Spitalul "Sfanta Maria" din București unde, impreuna cu echipa acestei unitați sanitare, va face cel de al doilea transplant de plamani din Romania.

- La o saptamana dupa operație, acesta are o evoluție favorabila și se afla in continuare internat in secția de Terapie Intensiva a spitalului Sfanta Maria, anunța conducerea unitații medicale. Azi se implinește o saptamana de la primul transplant pulmonar efectuat in Romania. Operația a fost realizata…

- Barbatul care a fost supus miercuri primului transplant pulmonar care a avut loc in țara noastra se simte bine, la 24 de ore de la operație și, din fericire, nu au aparut complicații dupa intervenție in cazul sau, a anunțat Spitalul Sfanta...

- Primul transplant de plamani din Romania s-a facut azi la Spitalul Sfanta Maria din Capitala. Donatorul are 45 de ani si a fost declarat in moarte cerebrala, aseara. Familia a decis sa-i doneze organele.

- Spitalul "Sfanta Maria" din Capitala efectueaza, miercuri, primul transplant pulmonar din Romania, dupa cum a declarat presedintele Agentiei Nationale de Transplant, Radu Deac, donatorul fiind un iesean de 45 de ani care a suferit o hemoragie cerebrala. "In acest moment se desfasoara operatia de transplant…