Primul pacient din Romania infectat cu coronavirus a ajuns la Institutul Matei Bals, din Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Primul roman infectat cu noul coronavirus a ajuns, joi dimineața, la Institutul Matei Balș din Capitala. Acesta a fost transportat din Gorj, acolo unde, potrivit autoritaților, a fost izolat la domiciliu de doua zile.

- Primul roman infectat cu noul coronavirus a fost dus, in noaptea de miercuri spre joi, la Institutul Matei Balș din Capitala. Acesta a fost transportat de un echipaj SMURD, care a ajuns joi dimineața la București. „Transportul s-a desfașurat in condiții normale pentru astfel de situații și nu a reprezentat…

- Barbatul din Gorj, depistat pozitiv cu virusul COVID 19, a ajuns la Institutul Matei Bals din Bucuresti, potrivit Agerpres.Potrivit unei informari oficiale, transportul s a desfasurat in conditii normale pentru astfel de situatii si nu a reprezentat niciun pericol pentru pacient, personalul medical…

- Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala analizeaza in prezent 32 de probe prelevate de la persoane din județele Gorj și Dolj care au intrat in contact cu cetațeanul italian depistat pozitiv cu coronavirus dupa intoarcerea in Italia, a informat miercuri Grupul de Comunicare…

- Un chinez s-a prezentat, luni, la Spitalul Pantelimon din Capitala pentru ca se simtea rau. Testele rapide au indicat faptul ca barbatul nu are coronavirus, insa el a fost trimis la Institutul "Matei Bals" pentru investigatii amanuntite. Barbatul a anuntat ca in luna decembrie a venit, din…

- Pacientul intors din China a fost testat la Institutul Matei Balș din Capitala si nu are coronavirus Barbatul intors din China in Romania nu a fost infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații. Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat ieri de la Spitalul Județean de Urgența…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, marti, ca peste 25.000 de medici au parasit, in ultimii zece ani, sistemul de sanatate din Romania, iar solutia majorarii salariilor nu a fost cea mai buna pentru readucerea acestora in tara. El crede ca principala modalitate de a-i determina…

- Ryanair a anuntat miercuri ca va primi doar zece avioane Boeing 737 MAX din comanda sa de 210 aeronave, ceea ce a dus la inchiderea a doua baze si reducerea, in vara viitoare, a capacitatii de transport la alte baze, fiind in pericol locurile de munca, transmit Bloomberg si Reuters. Incepand…