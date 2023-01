Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu multiple comorbiditati a fost internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce a fost confirmat cu o tripla infectie virala – SARS-CoV2, virus gripal si virus respirator sincitial. Temerile medicilor ca se vor manifesta, simultan, mai multe infecții virale, la…

- Medicii Spitalului de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi trateaza primul pacient cu tripla infectie virala. Acesta a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2, virus gripal si virus respirator sincitial.

- Primul caz cu o tripla infectie virala, medicii spun ca in acest caz prognosticul ramane unul rezervat, pacientul este internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce a fost confirmat cu SARS-CoV2, virus gripal si virus respirator sincitial. Pacientul are o scadere severa…

- Un barbat cu multiple comorbiditati a fost internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce a fost confirmat cu o tripla infectie virala - SARS-CoV2, virus gripal si virus respirator sincitial, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi se lupta cu primul caz de tripla infectie virala. Un barbat de 58 de ani a ajuns la Terapie Intensiva, dupa ce s-a infectat atat cu coronavirus, cat si cu virusul gripal si virusul respirator sinictial. Acesta sufera de multiple comorbiditati, prognosticul…

- Un barbat cu multiple comorbiditati a fost internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce a fost confirmat cu o tripla infectie virala - SARS-CoV2, virus gripal si virus respirator sincitial.

- Un barbat a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi cu tripla infectie virala, respectiv virusul SARS-CoV-2, virusul gripal si virusul respirator sincitial. Acesta se afla la Terapie Intensiva, iar prognosticul este rezervat. Barbatul are 58 de ani si este primul pacient cu tripla infectie…

- O femeie de 74 de ani, cu multiple co-morbiditați, a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, fiind internata de doua zile la Anestezie și Terapie Intensiva cu diagnosticul „flurona” – gripa și COVID-19. Decesul a fost inregistrat pe 1 decembrie, dar a fost facut public abia astazi, marți 10…