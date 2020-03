Primul pacient diagnosticat cu coronavirus la Cluj a fost declarat VINDECAT

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus iși face simțita prezența și in Romania. Pana acum, 158 de romani au fost infectați cu COVID-19. Printre aceștia se numara și un baiețel in varsta de 4 ani. Puștiul este internat la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara, alaturi de tatal sau, și el depistat…

- Un doljean de 39 de ani a fost confirmat cu coronavirus. Numarul total al cazurilor din Romania a ajuns la 97. ​Alte doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 97, iar autoritațile se pregatesc de scenariul 3 din lupta cu virusul. Cazul cu numarul…

- Primul caz grav de infectare cu coronavirus din Romania a fost anunțat, miercuri, fiind un barbat de 56 de ani internat la terapie intensiva. Este al 36-lea caz din țara. „Caz pozitiv numarul 36: barbat din București, 56 ani, a calatorit in Israel in perioada 22-29 februarie 2020”, a anunțat Grupul…

- Doi pacienti diagnosticati cu noul coronavirus si care au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara s-au vindecat si vor fi externati. Bilantul infectarilor cu noul coronavirus a ajuns in Romania la 29. Patru cazuri au fost confirmate marti seara. Este vorba despre…

- Autoritațile din Romania au confirmat in aceasta dupa amiaza ca un barbat in varsta de 71 de ani din Suceava a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Persoana este internata in momentul de fața sub supravegherea medicilor, avand in vedere ca are și alte complicații medicale. Suceveanul este al șaselea…

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020 și care s-a intors din Italia. Mai exact, barbatul a calatorit…

- Pacientul din Maramureș, confirmat cu noul coronavirus și internat la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, primește tratament pentru pneumonie, starea sa generala de sanatate fiind „relativ buna”, a declarat, vineri, prefectul Clujului, Mircea Abrudean, potrivit Mediafax.Prefectul Clujului,…

- Este vorba de un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Cele doua persoane s-au întors în țara din Italia. „Primul caz - un barbat de 45 de ani, din Maramureș. El a venit din afara zonei de carantinaj, întors în țara pe 25 februarie. El a fost la doctor…