Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3000 de oameni au raspuns apelului online facut de grupul &"Umbrela Anticorupție&" și au ieșit în strada pentru a protesta fața de modificarile la Codul de Procedura Penala pe care Camera Deputaților le-a votat luni seara.

- Reprezentantii grupului „Umbrela Anticoruptie Cluj” au facut un apel la clujeni sa iasa in strada dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, luni 18 iunie, proiectul de lege privind Codul de Procedura Penala.

- Reprezentantii grupului „Umbrela Anticoruptie Cluj” au facut un apel la clujeni sa iasa in strada dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, luni 18 iunie, proiectul de lege privind Codul de Procedura Penala.

- Un șofer baut a intrat frontal într-o ambulanța care tranporta un pacient pe strada Cetații, din Florești. Accidentul s-a produs în noaptea de miercuri spre joi. Se pare ca echipajul Serviciului de Ambulanța a Județului (SAJ) Cluj circula fara semnalele…

- Elenei Udrea sustine ca in dosar au fost folosite probe facute de catre sau cu ajutorul SRI, ceea ce a fost declarat ilegal de catre CCR, prin decizia cu nr.91 din 28.02.2018 in care se arata ca implicarea Serviciului Roman de Informatii in cauze care nu tin de siguranta nationala, este ilegala si…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le a transmis liderilor din teritoriu ca ar dori ca 1 milion de oameni sa iasa in strada pentru a sustine masurile din programul de guvernare. Propunerea a fost votata in unanimitate, scrie Romania TV.PSD vrea sa organizeze un miting cu un milion de participanti, in…

- A fost lansata oficial strangerea de semnaturi pentru initiativa de modificare a Constitutiei "Fara Penali in functii publice", sustinuta de USR. Intr-o perioada de sase luni, initiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel putin 21 de judete din tara. Cei 19 membri ai comitetului…

- USR anunta, joi, ca a fost lansata oficial strangerea de semnaturi pentru inițiativa de modificare a Constituției ‘Fara Penali in funcții publice’. Intr-o perioada de șase luni, inițiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel puțin 21 de județe din țara. Cei 19 membri ai comitetului…