Județele Vaslui și Galați au decis ca locuitorii lor trebuie sa iasa in spațiul public cu gura și nasul acoperite, fara a se ține cont daca este vorba despre o masca medicala, o eșarfa sau un batic. Insa, un oraș din județul Hunedoara duce mai departe deciziile luate in cele doua județe din Moldova. La Simeria, Comitetul Local pentru Situații de Urgența a decis ca locuitorii pot ieși din case doar daca au nasul și gura acoperite. In acest sens, fiecare familie va primi cate doua maști.

”Avand in vedere art.12 din Ordonanța de urgența nr. 21/2004 privind sistemul național de management…