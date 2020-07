Primul oraș din România care cere să intre în carantină. Autoritățile au votat deja Romania, din pacate, treptat intra in carantina, avand in vedere ca localitatea Gornet din județul Prahova, unde au fost inregistrate 15 cazuri noi intre 8 și 20 iulie, și localitatea Cartojani din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, unde au fost inregistrate 32 de cazuri de COVID-19 la o populație de 3.600 de locuitori, sunt deja in […] The post Primul oraș din Romania care cere sa intre in carantina. Autoritațile au votat deja appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

