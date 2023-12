”Este vorba despre un razboi care nu se defasoara doar pe campul de lupta, ci si in spatiul virtual si, din nefericire, am fost atinsi de acest razboi”, anunta la televiziunea nationala CEO-ul grupului Kyivstar, Aleksandr Komarov. Ukrainian mobile provider Kyivstar offline due to reported cyberattack. Kyivstar is one of the largest mobile operators in . From ‘s perspective, traffic began dropping at 07:00 UTC (9am local) before almost hitting zero at 10:00 UTC (12pm local). — Doug Madory (@DougMadory) Ucraina suspecteaza Rusia de faptul ca se afla la originea acestui atac cibernetic, care a paralizat…