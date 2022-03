Primul oligarh rus care rămâne fără un mega-iaht de 600 de milioane de dolari Un iaht in valoare de 600 de milioane de dolari apartinandu-i oligarhului rus Aliser Usmanov a fost confiscat de autoritatile germane in portul Hamburg, anunta Reuters si Forbes. Iahtul Dilbar se afla, de la sfarșitul lunii octombrie, in santierul companiei germane de constructii navale Blohm+Voss din Hamburg pentru lucrari de reamenajare. Usmanov a cumparat vasul de lux in 2016, cu 600 de milioane de dolari, de la constructorul german Lurssen, care a construit iahtul in mai mult de 52 de luni. Iahtul de 15.917 tone are in mod normal un echipaj de 96 de persoane. Vasul are cea mai… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Relaxarile dupa pandemie permit mai multa mobilitate și aduc cu sine și solicitari de transport aerian spre și dinspre Tg. Mureș. Prima destinație inclusa de Aeroportul Transilvania este chiar vineri, 25 februarie, catre Munchen. Urmeaza luna viitoare Londra, iar in aprilie atat Budapesta cat și cursele…

- Un cub realizat din 186 de kilograme de aur pur, de 24 de karate, a aparut in Central Park din New York, informeaza New York Post . Cubul, care nu e de vanzare, este opera artistului german Niclas Castello și este evaluat la aproximativ 11,7 milioane de dolari. Piesa de arta are propria echipa de securitate.…

- Valoarea totala a tranzactiilor din Romania in 2021 a fost de 6,2 miliarde de dolari (5,2 miliarde de euro), cu 32% mai mult decat in anul anterior, evidentiind increderea solida a investitorilor in mediul de afaceri din Romania si in redresarea acestuia post-Covid, in special in a doua jumatate a anului.…

- Tenismenul argentinian Juan Martin del Potro a descoperit in momentul in care tatal sau, Daniel del Potro, a decedat in 2021 ca are datorii 30 de milioane de dolari. Acestea au fost acumulate din cauza investițiilor proaste facute de catre parintele sportivului, care i-a gestionat banii, relateaza Le…

- Europenii au cheltuit anul trecut 18,3 miliarde de dolari, conform unei analize realizate de Sensor Tower, care vizeaza atat App Store, cat si Google Play. Comparativ cu 2020, se inregistreaza o crestere cu 22,8% a sumelor date pe micro tranzactii, abonamente si aplicatii premium. Pe de alta parte,…

- Un raporft al Eurostat publicat vineri, 31 decembrie, arata ca Uniunea Europeana a exportat in 2020 o cantitate de 494 de milioane de litri de vin spumant in afara blocului comunitar, o scadere de aproape 7% comparativ cu cele 528 de milioane de litri exportate in 2019.Aceasta a fost prima…

- Divorțul dintre prințesa Haya Bint Al-Hussain, fiica fostului rege al Iordaniei, și soțului ei, șeicul Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum, a fost finalizat marți cu o decizie fara precedent a Inaltei Curți din Marea Britanie, informeaza BBC. Magistrații englezi au decis ca șeful guvernului Emiratelor Arabe…

- Peste 130 milioane de euro au fost alocate marilor consumatori de energie, a anunțat miercuri, 8 decembrie, Ministerul Energiei.Ministrul de resort, Virgil Popescu, da asigurari ca vom trece iarna cu bine."Peste 130 milioane de euro au fost alocate marilor consumatori de energie. Ajutoarele…