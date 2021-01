Primul oficial din România care s-a vaccinat împotriva Covid-19 Primul oficial din Romania care s-a imunizat impotriva Covid-19 este Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Valeriu Gheorghița a fost vaccinat la centrul amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București. Timp de 15 minute de la vaccinare, Valeriu Gheorghița s-a aflat sub supravegherea medicilor. „Știința a triumfat, știința este alaturi de noi. Sunt onorat și mandru ca impreuna cu colegii mei ne ocupam de organizarea campaniei de vaccinare. In imediata perioada ne dorim ca vaccinurile sa fie distribuite celor care au cea mai mare nevoie de acest vaccin(…)E… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

