Primul oficial al unui guvern european care moare de COVID-19: Era CHIRURG de meserie

Stiri pe aceeasi tema

- Blazic, secretar de stat in Ministerul pentru Protectia Mediului, fusese intr-o vizita in orasul sau natal Kikinda, unul din focarele epidemiei de coronavirus pe teritoriul Serbiei, la mijlocul lunii martie. Guvernul a confirmat ca el a fost pacient inca din data de 25 martie, dupa ce fusese spitalizat…

- Un responsabil al guvernului de la Belgrad, Branislav Blazic, a decedat dupa ce a contactat SARS CoV-19, au confirmat miercuri surse guvernamentale sarbe pentru cotidianul belgradean Blic, citat de dpa. Blazic, secretar de stat in Ministerul pentru Protectia Mediului, fusese intr-o vizita…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat raportul zilnic in ceea ce privește statistica persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, in Romania. „Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID –…

- "Motivul pentru care Germania numara atat de putine decese in raport cu numarul celor infectati poate fi explicat prin faptul ca facem multe teste in laborator", a afirmat in cursul unei conferinte de presa Christian Drosten, seful departamentului de virologie al spitalului Charite din Berlin.…

- Aleksandar Vucic (dr.), președintele Serbiei, alaturi de Vladimir Putin, omologul sau din Federația Rusa (foto: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC) Serbia a cerut oficial ajutorul Federatiei Ruse, la 16 martie, in eforturile pentru a opri evolutia pandemiei coronavirus, a anuntat Ministerul de Externe al Serbiei,…

- Guvernul de la Londra a estimat marti ca numarul real al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Marea Britanie este in acest moment de circa 55.000, mentionand totodata ca obiectivul sau este ca pandemia sa nu provoace in final mai mult de 20.000 de decese in aceasta tara, relateaza agentiile…

- Guvernul de la Londra a intensificat, luni, masurile de contracarare a virusului, stopand activitațile sociale și cerand persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani. Patrick Vallance a afirmat ca impactul masurilor asupra numarului de infectari ar trebui sa se vada in doua-trei…

- Guvernul britanic a creat luni o celula pentru a lupta impotriva dezinformarii si a stirilor false pe subiectul noului coronavirus, relateaza AFP. Noua unitate vizeaza sa obtina o "imagine completa" a amplorii si impactului dezinformarii pentru a raspunde atunci cand va fi considerat necesar,…