Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 12.000 de piese, de la tesaturi din fibre de urzica, la covoare si costume din diverse epoci si culturi ale lumii, se regasesc in colectiile primului muzeu din Romania dedicat textilelor, asezamantul cultural fiind inaugurat sambata, in comuna Baita din judetul Hunedoara, prima expozitie…

- Peste 400 de elevi de liceu din judetul Hunedoara au participat, sambata, la Deva, la prezentarea campaniei nationale "Informare acasa! Siguranta in lume!", derulata de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), cu scopul de a-i informa...

- O suta de romani de succes vor fi premiati in Anul Centenarului de catre Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, intr-un proiect care isi propune sa scoata in evidenta primele zece personalitati romanesti din zece tari ale lumii in care se afla comunitati importante de conationali ai nostri, a…

- Romanii trebuie sa isi cunoasca drepturile, sa isi faca asigurari de sanatate si de viata si sa cunoasca legislatia privind protectia muncii, a afirmat vineri ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, aflata intr-o vizita in Italia. Potrivit unui comunicat al MRP, remis…

- Cu ocazia Zilei mondiale a libertatii presei, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, a transmis un mesaj prin care multumeste tuturor jurnalistilor care se straduiesc sa pastreze și sa promoveze limba romana in țara și in strainatate.

- Florica Zaharia, specialista in textile si angajata timp de trei decenii la Muzeul Metropolitan de Arta din New York, a infiintat primul muzeu al textilelor din Romania. El va fi deschis in satul natal al artistei, Hartagani.

- Marturia lui Marius Barbu, romanul care a supraviețuit exploziei din Cehia. In stare de șoc dupa moartea cumnatului sau și a altor patru romani, barbatul spune ca este in viața pentru ca iși luase o pauza, cu puțin timp inainte de producerea deflagrației devastatoare din rafinarie. Marius Barbu a fost…

- Natalia Intotero, noul ministru pentru Romanii de Pretutindeni, s-a aflat, astazi, intr-o vizita la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Timișoara. Aici, Natalia Intotero s-a intalnit cu consulii din Timișoara, dar și cu reprezentanți ai studenților, pentru a le asculta problemele.…