- Deși turismul romanesc sufera, exista inițiative locale menite sa atraga turiștii, atat pe cei romani, cat și pe cei din afara țarii. Un astfel de loc este și stațiunea din Romania cu peisaje deosebite, cea mai noua atracție pentru turiști, un adevarat un colț rupt din Rai in inima țarii. S-a deschis…

- Cartierele vechi din București ascund adevarate opere arhitectonice. De la o celebra vila in forma de pian și pana la blocul din inima Capitalei in forma de vapor, toate se regasesc intr-unul din cartierele vechi ale Bucureștiului. Care este blocul din inima Capitalei in forma de vapor In perioada interbelica a…

- Puțini oameni mai știu ca una dintre adevaratele ”comori” ale Bucureștiului a fost construita, dar in loc sa fie utilizata de catre toți cetațenii, acum este intr-o stare avansata de degradare.CITEȘTE MAI MULTE AICI DESPRE COMOARA CARE NU ESTE ACCESIBILA PUBLICULUI

- La peste 1.000 de metri altitudine, in Munții Apuseni, exista o poiana care se coloreaza in alb la sfarsitul fiecarei primaveri. Vorbim despre celebra Poiana a Narciselor de la Negrileasa, situata in județul Alba, pe teritoriul administrativ al comunei Bucium.Ca orice atractie turistica, locul are si…

- Intr-un oraș ca Bucureștiul, cei curioși vor regasi vestigii ale unui trecut opulent și plin de arhitectura cu multe influențe de la inceputul secolului XX, multe dintre ele de origine franceza. Printre ele se regasește și astazi o satfel de marturie, dar constatam ca azi moare cea mai ravnita casa…

- Un incendiu foarte puternic a izbucnit, miercuri dupa amiaza, in Delta Vacaresti. Pompierii ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit la fata locului cu sase autospeciale, pentru a stinge flacarile. S-au deplasat urgent sase autospeciale ale ISU Bucuresti-Ilfov, insa flacarile s-au extins pe mai bine de o mie…

- Ciorba de burta, de perișoare sau de legume. Fiecare dintre aceste preparate s-ar putea spune ca ar avea „fanii” ei, mai ales in randul celor care nu concep sa treaca o zi fara sa manance o porție de ciorba. Mai nou, in meniul unor localuri pare sa-și faca loc, cel puțin in județul Buzau, un […] The…

- Comuna Odaile este parte componenta a Tinutului Buzaului, Geoparc UNESCO, ce a fost creat in vederea conservarii, promovarii și valorificarii elementelor naturale deosebite din zona, a valorilor de patrimoniu cultural și istoric și pentru susținerea dezvoltarii sociale și economice a comunelor, ca…