Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca a fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de un barbat de 67 de ani Acesta a fost confirmat cu Coronavirus pe data de 18 martie la spitalul din Filiasi. Potrivit GCS, pacientul de 67 de ani,…

- Peluza Sud a celor de la la FC U Craiova, liderul din Liga a 3-a, s-a deplasat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” pentru a-și manifesta sprijinul fața de medicii care se confrunta in aceste zile cu pandemia de coronavirus. Noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost confirmate duminica…

- Numarul persoanelor confirmate cu noul tip de coronavirus a ajuns la 97, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica.Este vorba despre o femeie de 47 de ani din Bucuresti, contact direct al cazului 45, asimptomatica si aflata in autoizolare la domiciliu, si un barbat de 39 de ani din judetul…

- Al doilea caz pozitiv pentru Covid-19 a fost confirmat in județul Olt. Este vorba despre un tanar de 22 ani, din Slatina, care a ajuns in Romania in 10 martie, prin vama Nadlac 2. Barbatul a ajuns in carantina, cu escorta, in jurul orelor 23,00, fiind testat pentru Covid-19, iar rezultatele au ajuns…

- Un avion cu peste 130 de persoane, din Italia, a aterizat, in noaptea de duminica spre luni, la Craiova, pasagerii fiind examinati de medici si primind un chestionar. Prefectul de Dolj, Narcis Purcarescu, a declarat ca nu exista nicio persoana contaminata cu coronavirus. "Am…