Stiri pe aceeasi tema

- Ploi abundente si viteze mari ale vantului sunt prognozate in Regatul Unit pentru cel de-ai doilea weekend consecutiv, existand riscul ca transporturile sa fie perturbate din cauza intemperiilor, informeaza vineri Press Association. Serviciul de meteorologie britanic, Met Office, a emis atentionari…

- Peste 3 milioane de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri pentru a trai si a lucra in Regatul Unit dupa Brexit, a anuntat Ministerul de Interne britanic. Potrivit autoritatilor de la Londra, peste 2,7 milioane de solicitanti au primit permisiunea de a ramane in Regatul Unit. In perioada…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis un cod galben de vant pentru marti si miercuri,…

- Alegatorii britanici merg din nou la vot joi, pentru a treia oara in mai putin de cinci ani, acesta fiind primul scrutin din ultimii 100 de ani care are loc in decembrie, relateaza BBC, conform news.ro.Scrutinurile precedente au avut loc in 2015 si 2017. Sectiile de vot din 650 de circumscriptii,…