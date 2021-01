Stiri pe aceeasi tema

- Regina Margrethe II a Danemarcei, in varsta de 80 de ani, a fost vaccinata, vineri, impotriva coronavirusului. “Majestatea Sa Regina a fost vaccinata astazi impotriva Covid-19. Regina va primi a doua doza de vaccin in aproximativ trei saptamani”, se arata pe site-ul oficial al casei regale…

- Romanii care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19 se vor programa la unul din centrele de vaccinare on-line, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul direcției de asistența sociala, informeaza G4media.La sfarsitul lunii noiembrie, Guvernul a aprobat strategia de vaccinare impotriva…

- Alina Vintila a lucrat in presa, inclusiv la „Adevarul“, inainte de a face o schimbare radicala, plecand din tara. Acum, din postura unui om care lucreaza in sistemul sanitar, ea a beneficiat de primele doze de vaccin, care au fost distribuite in Marea Britanie.

- Prima persoana din SUA care s-a vaccinat impotriva COVID-19 este o asistenta medicala din New York. Este vorba despre Sandra Lindsay, o asistenta de la terapie intensiva de la Long Island Jewish Medical Center, din Queens, New York, SUA. Ea a primit vaccinul in data de 14 decembrie, devenind prima persoana…

- Un potential vaccin candidat in curs de a fi dezvoltat in Danemarca s-a dovedit, in testele initiale pe animale, eficient impotriva unei mutatii a noului coronavirus descoperite la nurci in aceasta tara, a afirmat joi un cercetator care lucreaza la acest vaccin, transmite Reuters.Autoritatile…

- Aproximativ 17 milioane de nurci urmeaza sa fie sacrificate in Danemarca dupa ce a fost descoperit, in mai multe ferme, ca sunt purtatoare ale unei versiuni mutante de SARS-CoV-2 ce poate fi transmisa oamenilor, relateaza BBC. Prim-ministrul Mette Frederiksen a spus ca virusul care a suferit…

Danemarca va omori toate cele circa 15 milioane de nurci americane (vizoni) crescute pe teritoriul sau, din cauza unei mutații a Covid-19 transmisa deja la 12 persoane și care amenința eficiența unui viitor vaccin pentru om, a anunțat miercuri premierul Mette Frederiksen, potrivit AFP.