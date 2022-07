In primavara anului trecut, chinezii de la Xiaomi au anunțat ca intra pe piața mașinilor cu zero emisii și investesc, pentru inceput, 1.5 miliarde de dolari. Tot atunci, a fost inființata noua companie Xiaomi Auto Co. Ltd. Primul model cu zero emisii care poarta emblema Xiaomi va intra in producție cel mai devreme in 2024. Prototipul, insa, ar urma sa fie dezvaluit in luna august 2022, dupa cum anunța acum o publicație chineza....