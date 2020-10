Ludovic Orban face declarații privind starea din acest moment, cand in București a fost depașit pragul de alerta maxima, de trei infectați la o mie de locuitori. Decizia carantinarii Capitalei va fi luata dupa o analiza amanunțita in aceasta perioada și se va lua doar daca va fi cazul. La 14 zile dupa depașirea indicelui și menținerea acestei situații, masuri precum obligativitatea purtarii maștii in public, suspendarea activitații in cinema-uri, teatre și mall-uri, precum și trecerea școlilor in regim exclusiv online. Suntem in analiza pentru alte masuri, la care se vor adauga și alte metode…