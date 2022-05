Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri a mai avut loc inca o numire scandaloasa, dar cu puternice conotații politice, la una dintre cele mai mari companii din Romania. Augustin Dinu, soțul deputatei PSD de Giurgiu, Elena Dinu, a fost inscaunat pe ”repede inainte” la conducerea cele mai mari direcții regionale de la…

- Specialiștii francezi semnaleaza explozia cazurilor de obezitate pediatrica, fenomen pe care aceștia il pun pe seama pandemiei de Covid-19. Un studiu realizat la Val-de-Marne arata ca izolarile succesive din perioada pandemiei au avut consecințe asupra greutații corporale a copiilor. Daca in 2019 aceasta…

- China a anuntat luni ca in Shanghai au fost inregistrate trei decese asociate Covid-19. Sunt primele decese anuntate in mod oficial dupa plasarea in carantina, la sfarsitul lui martie, a capitalei economice chineze, relateaza AFP. Gigantul asatic a inregistrat in mod oficial doar 4.641 de morti de la…

- Autoritatile din orasul chinez Shanghai au avertizat, miercuri, ca oricine incalca regulile stricte ale carantinei impuse din cauza epidemiei de COVID-19 va fi tratat cu strictete. 25.141 de noi cazuri asimptomatice de COVID-19 au fost raportate, marti, in Shanghai, in crestere fata de cele 22.348 de…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.583 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID –19), cu 693 mai putine fata de ziua anterioara. 450 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…

- Mai puțin vaccinați, principalii afectați de un nou nou val care deja se face simțit sunt copiii, in special cei cu varste intre 6 și 17 ani. Pentru a ține sub control transmiterea virusului, școlile sunt in centrul atenției. Este punctul de la care pleaca un nou studiu realizat in Italia, care sugereaza…

- In perioada 2020 și sfarșitului lui 2021, pandemia de Covid-19 a provocat, oficial, de 5,9 milioane de decese. Totuși, un studiu, publicat in revista ”The Lancet” sugereaza o alta cifra. In timp ce registrele oficiale privind decesele legate de Covid-19 arata ca, intre 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie…

- Un liceu din Cernavoda, județul Constanța, este obligat de instanța sa plateasca daune unor elevi pentru ca a aplicat greșit o sancțiune. Mai exact, consiliul profesoral a decis in 2019 sa scada nota la purtare a doi copii, iar procedural, singurul care avea dreptul sa faca acest lucru era consiliul…