Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a explicat la Antena 3 cum a reusit ca bugetar sa adune aproximativ 200.000 de euro in conturi bancare si sa cumpere doua apartamente. „Sunt rezultatul muncii mele si am ocupat functii de conducere de la 28 de ani”, a precizat demnitarul. „Sa nu uitați ca…

- „Cu impozitul progresiv? Depinde daca e sa discutam de o politica fiscala la nivel de tara si daca este in discutie impozitarea proprietatilor, impozitul progresiv poate sa fie o solutie”, a afirmat Marcel Bolos intr-un interviu pentru Antena 3, intrebat daca este de acord cu implementarea impozitului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca isi mentine parerea in privinta introducerii unui impozit progresiv, nu anul acesta, dar sa fie stabiliti pasii care ar trebui facuti in acest sens. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat ca nu se ia in considerare impozitul progresiv, in ciuda faptului ca liderii PSD promoveaza intens aceasta masura. Ciuca a spus ca se discuta diverse masuri de ”optimizare fiscala”, iar cand pachetul va fi finalizat va fi lansat in dezbatere publica. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=1971182143093027¬if_id=1653034042593285¬if_t=live_video…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca deocamdata nu se discuta despre impozitul progresiv, el afirmand ca nu exista in momentul de fata o alta formula de impozitare, ci exista analize si studii care se deruleaza in

- PSD vrea sa elimine Cota Unica: Impozitul progresiv ar putea intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023. PNL, dispus la un compromis Impozitul progresiv pe venituri ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2023. Anuntul a fost facut luni, Marcel Ciolacu, liderul PSD, in sedinta de partid. Dorinta social-democratilor…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat ca, in caliatet de membru PNL, nu sustine introducerea unor taxe noi si redimensionarea sistemului de taxare, dupa ce liderul PSD, Marcel Ciolacu a afirmat ca sunt in discutie mai multe masuri fiscale, care trebuie prezentate pana la 1 iunie, inclusiv…

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat luni ca o eventuala renegociere a PNRR ar putea sa inceapa in toamna. Printre motivele pe care le-ar putea utiliza politicienii romani sunt creșterea prețului la materialele de construcții și inflați