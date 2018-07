Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri un vot crucial privitor la rolul parlamentului in aprobarea acordului final cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce a facut unele concesii parlamentarilor eurofili din propria formatiune, Partidul Conservator, transmit…

- Guvernul britanic, amenintat de un vot nefavorabil in Camera Comunelor (camera inferioara a legislativului de la Londra), a prezentat miercuri un amendament care ii acorda parlamentului un posibil drept de opinie asupra acordului cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Camera Comunelor (formata din deputati alesi) din Parlamentul Regatului Unit a respins miercuri amendamentele Camerei Lorzilor la planul pentru Brexit al guvernului condus de Theresa May, informeaza Reuters. Camera Lorzilor (ai carei membri sunt numiti sau dobandesc functia ereditar) ceruse…

- Votul din parlamentul britanic asupra proiectului de lege guvernamental legat de Brexit ar putea trimite un mesaj negativ catre Uniunea Europeana si ar putea face negocierile mai dificile daca parlamentarii submineaza pozitia oficiala, a declarat premierul britanic Theresa May intr-o intalnire cu ministrii…

- Regatul Unit urmeaza sa anunte Uniunea Europeana (UE) ca este dispus sa ramana in cadrul Uniunii Vamale dupa 2021, potrivit The Telegraph, scrie Reuters, informeaza news.ro.Guvernul Theresei May a promis marti seara sa publice in curand un document cu privire la viziunea sa referitoare la…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters, citat de Agerpres. Marea…

- Uniunea Europeana ar putea sa ofere Marii Britanii o relatie mai apropiata dupa Brexit in cazul in care prim-ministrul Theresa May decide sa ramana in uniunea vamala, potrivit unor diplomati citati de site-ul agentiei Reuters.