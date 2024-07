LeBron James, portdrapelul delegației SUA, va fi primul miliardar care concureaza la Jocurile Olimpice, conform informațiilor din Le Figaro. Acesta va stabili un record dificil de egalat, in ciuda creșterii contractelor din baschet și fotbal, care ar putea oferi altor sportivi posibilitatea de a ajunge la aceasta performanța remarcabila in afara competițiilor sportive. Starul echipei […] The post Primul miliardar care participa la Jocurile Olimpice! Are șanse mari la medalia de aur appeared first on Puterea.ro .