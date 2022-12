Stiri pe aceeasi tema

- Gandul zilei„Sa nu gandim abstract, de exemplu: Of, ce-o sa fac maine, ca trebuie sa ajung acolo si trebuie inainte de acolo sa merg dincolo, si cum o sa ajung… Pune un: Doamne! Si gandul tau a devenit rugaciune. Doamne, cum o sa ajung acolo, ca trebuie inainte de aia sa merg dincolo si nu stiu cum…

- Gandul zilei„De ce oare ingenunchem? Poate pentru a nu ne ingenunchea semenii noștri și a obține adevarata libertate. Cat de multa liniște ne ofera rugaciunea in genunchi!”- Casian, Arhiepiscopul Dunarii de JosȘtiai ca?Puterile sunt a cincea ceata ingereasca care indeplinesc neincetat și fara odihna…

- Mircea Cartarescu va citi, marti, 8 noiembrie, de la ora 19.30, in avanpremiera, din romanul “Theodoros”, aflat in pregatire la Editura ”Humanitas”. Evenimentul va avea loc la Libraria ”Humanitas” din Cismigiu, situata pe bulevardul Regina Elisabeta nr. 38. Citește și: Simfonia Direcției 5, la Filarmonica…

- Episcopia Romano-Catolica din Iasi a anuntat ca duminica, 25 septembrie, va incepe anul pastoral 2022 – 2023 in Dieceza de Iasi. Momentul va fi marcat in cadrul Liturghiei care va fi savarsita de PS Iosif Paulet, episcop de Iasi, de la ora 11.00, in Catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina". Intr-o…

- Gandul zilei„Dumnezeu este mai aproape de fiecare om decat este omul insușii fața de sine.” –Sfantul Iustin PopoviciȘtiai ca?Mitra este un acoperamant de cap de origine persana, fiind confecționata din țesaturi fine, cu broderii cu fir metalic și aplicații de pietre prețioase, purtate la slujbe religioase…