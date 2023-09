Primul meu ghiozdan, pentru copiii din clasele pregătitoare din Lugoj Fiecare copil care va incepe clasa pregatitoare in unitațile de invațamant din Lugoj va primi un ghiozdan complet echipat cu rechizite, in cadrul programului „Primul meu ghiozdan”. Programul, implementat de municipalitatea lugojeana, urmarește sprijinirea elevilor din clasele pregatitoare de la unitațile de invațamant de stat in vederea accesului egal și sporit la educație, dar și crearea unui instrument eficient impotriva fenomenului de abandon școlar și de stimulare a elevilor. La inceputul anului școlar 2023-2024, vor beneficia de ghiozdane echipate cu rechizite… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

