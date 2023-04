Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație s-a produs duminica, 9 aprilie, pe strada Știrbei Voda, in zona Bisericii Luterana din București, soldat cu moartea unui pieton de 35 de ani, anunța Brigada Rutiera. Surse judiciare au precizat pentru Libertatea ca la volanul mașinii se afla actrița Monica Odagiu. Potrivit…